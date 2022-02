Storebæltsbroen undgik lukning under storm, men en type køretøjer må ikke passere broen lørdag morgen.

Storebæltsbroen forbyder vindfølsomme køretøjer at passere

Kørsel med vindfølsomme køretøjer er forbudt på Storebæltsbroen frem til klokken 08.00 lørdag morgen.

Forbuddet skyldes kraftig vind. Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Forbuddet gælder i begge kørselsretninger.

Stormen Nora, der begyndte at trække ind over især de sydlige egne af Danmark fredag aften, har vist sig ikke at forstyrre trafikken på Storebæltsbroen i det omfang, som først var frygtet.

Det skyldtes en forventning om, at vindstyrken ikke ville overstige de 25 meter i sekundet, som er grænsen for, hvornår broen lukker.

/ritzau/