Storebæltsbroen genåbner efter trafikuheld

Storebæltsbroen er genåbnet, oplyser Storebælt A/S. Den blev natten til lørdag lukket på grund af et uheld.

Storebæltsbroen er genåbnet, efter at den blev lukket på grund af et trafikuheld.

Det oplyser Storebælt A/S i en pressemeddelelse.

Vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Joy Haensel oplyste natten til lørdag omkring klokken 03.30 til Ritzau, at broen var blevet lukket i begge retninger, fordi et færdselsuheld var indtruffet.

Klokken lidt over 05.00 skrev politiet på Twitter, at broen var genåbnet i vestgående retning, og en lille halv time senere genåbnede broen i retning mod Sjælland.

Joy Haensel ville ikke komme ind på de nærmere detaljer om ulykken, men fortalte, at en lastbil og en personbil har været involveret.

Broen var lukket i begge retninger, fordi politiet var til stede for at undersøge omstændighederne. På daværende tidspunkt lå der vragrester i begge sider af vejen, og alle spor var derfor lukket for trafik.

Joy Haensel fortalte desuden, at der var ambulancer til stede på stedet, men ville ikke fortælle, om der var nogen, der var kommet til skade. Af en opdatering på Twitter fra lidt over klokken 05.00 fra politiet fremgår det, at en person er blevet bragt til sygehuset.

