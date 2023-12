Storebæltsbroen genåbnet i begge retninger

Så er Storebæltsbroen endnu engang åbnet efter at have været lukket midlertidigt en lille halv times tid.

Storebæltsforbindelsen fortæller i en varslingsmeddelelse, at man har åbnet for biltrafik i begge retninger.

Det sker, efter at broen blev lukket midlertidigt i forbindelse med, at der igen var farbart i begge spor efter et uheld i vestgående retning.

Oprydningen efter uheldet medførte en række forstyrrelser af trafikken, herunder to midlertidige lukninger.

Nu er begge spor altså igen taget i brug, men Storebæltsforbindelsen advarer bilister om, at der må forventes kødannelser i takt med, at puklen af ventende bilister afvikles.

/ritzau/