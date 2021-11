Storebæltsbroen skal teste autoværn og lukker kortvarigt

Natten til søndag bliver Storebæltsbroen lukket kortvarigt. To gange i nattens løb vil broen i en lille halv time ad gangen blive spærret i begge retninger. Det sker i forbindelse med en test af sikkerhedsudstyr på broen.

Driftsselskabet A/S Storebælt oplyser i en pressemeddelelse, at spærringerne vil forekomme i perioden mellem klokken to og klokken halv fem natten til søndag.

Det er broens såkaldte mobile overledninger, som skal testes. De mobile overledninger er flytbare autoværn, som automatisk kan flyttes og benyttes til at lede trafikken fra ét spor på broen over i det modgående.

De flytbare autoværn er installeret fire steder på broen og er 60 meter lange.

Nattens test er den anden af i alt to planlagte test i denne omgang. Den første test blev udført for to uger siden. Også den foregik, mens de færreste rakkede rundt på motorvejene, nemlig om natten.

Det er anvendelsen af trafiktavler og bommen til styring af trafikken, som i denne omgang skal testes. Ifølge driftsselskabet er det nødvendigt med en test i fuld skala, og derfor er det nødvendigt at lukke broen kortvarigt.

/ritzau/