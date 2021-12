Storfisker idømmes millionbøde i sag om kvotefusk

Storfiskeren Henning Kjeldsen er fredag fundet skyldig i omfattende snyd med fiskekvoter.

Den 58-årige fisker fra Skagen, der regnes som en af landets rigeste fiskere, idømmes en bøde på 54 millioner kroner i en sag om fusk med fiskekvoter.

Desuden konfiskeres 64 millioner kroner i et af hans selskaber.

Dommen er afsagt ved Retten i Holstebro, hvor sagen har verseret siden 24. februar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Otte andre personer er idømt bøder på i alt 77 millioner kroner.

Samlet set konfiskeres 162 millioner kroner hos en række fiskeriselskaber, som Henning Kjeldsen ulovligt har kontrolleret.

Retten har fundet Henning Kjeldsen skyldig i at have omgået reglerne om fiskekvoter ved hjælp af stråmænd.

- Det er ikke ulovligt, udbryder fiskeren, mens retsformand Per Kiel Lauritsen oplæser dommen.

- Hvordan fanden kan du blive dommer, lyder det fra fiskeren, der får besked på at forlade Retssal A.

Ti personer har været på anklagebænken i sagen. De er alle fundet skyldige, men den ene af dem straffes ikke grundet sin unge alder, oplyser retsformanden.

Henning Kjeldsen har ifølge dommens konklusion handlet med forsæt.

Han har altså været bevidst om, at han brød reglerne, lyder det.

Kjeldsen lånte penge ud til etablering af selskaberne, der hver især kunne erhverve fiskekvoter.

Han blev samtidig udstyret med en ret til at købe selskaberne tilbage for kurs 100 - det vil typiske sige 60.000 til 80.000 kroner.

Et beløb, der efter rettens vurdering er langt mindre end selskabernes reelle værdi, og som indikerer, at der er tale om stråmandskonstruktioner.

Revisor Jørgen Riise samt advokat Lars Espersen er fundet skyldige i at have medvirket til svindlen.

De er idømt bøder på henholdsvis to og én millioner kroner, og deres selskaber skal betale henholdsvis tre og to millioner.

Bagmandspolitiet havde krævet, at Henning Kjeldsen samt de to rådgivere skulle fratages retten til at udøve deres erhverv.

Det krav har retten ikke imødekommet.

De tiltalte har nægtet sig skyldige i alle anklager. Henning Kjeldsen har gjort gældende, at han kun har hjulpet andre fiskere i gang som selvstændige.

De tiltalte oplyser via deres advokater, at de alle ønsker at anke dommen til landsretten. De ønsker at blive frifundet for alle anklager, oplyses det.

Sagen blev rejst, efter at Rigsrevisionen i 2017 udtrykte kritik af det daværende fiskeriministerium for manglende kontrol med kvotereglerne.

Det førte dengang til, at daværende miljø- og fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V) mistede fiskeriområdet fra sin portefølje.

/ritzau/