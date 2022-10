Stormagasin tilbagekøber ikoniske adresser i storhandel

Ifølge mediet Finans er fire Magasin-ejendomme blevet solgt tilbage til ejerne for ukendt milliardbeløb.

Magasinkoncernen har indgået en aftale om at tilbagekøbe fire ejendomme, hvor kæden har til huse.

Det skriver ATP Ejendomme, som sammen med PensionDanmark har været medejer af adresserne i mere end et årti, i en pressemeddelelse.

Det er de fire Magasin-ejendomme på Kongens Nytorv i København, i Lyngby, i Aarhus og i Odense, som nu sælges tilbage til stormagasinets ejere.

Ifølge mediet Finans er bygningerne blevet solgt for et ukendt milliardbeløb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilbagekøbet har længe stået øverst på Magasin-ejernes ønskeliste, siger Peter Fabricius, der er administrerende direktør for kæden.

- Det er vores klare opfattelse, at kunderne prioriterer fysisk handel fortsat, og med ejerskabet betyder det, at vi nu kan udvikle og investere langsigtet, siger han i en kommentar i pressemeddelelsen.

Indtil da var kæden en del af Debenham-koncernen, som primært ejer stormagasiner i Storbritannien og Irland.

Magasin har drevet detailhandel i ejendommen på Kongens Nytorv i mere end 100 år. Oprindeligt husede bygningen et hotel med navnet Hotel du Nord.

Den oprindelige bygning kan dateres tilbage til 1677, men den er løbende udviklet og istandsat.

De tre øvrige ejendomme i Lyngby, Aarhus og Odense blev opført i henholdsvis 1960, 1965 og 1960.

Magasin ejer desuden et stormagasin i Aalborg og i Rødovre.

Pensionskasserne købte for omkring et årti siden ejendommene ad to omgange. Først Magasin-ejendommene i Aarhus, Odense og Lyngby i 2010 og så Magasin-ejendommen på Kongens Nytorv i 2013.

ATP Ejendomme og PensionDanmark har hver især ejet 50 procent af ejendommene.

Handlen er på papiret blevet gennemført, men i praksis mangler der en godkendelse fra de danske konkurrencemyndigheder. Handlen ventes at falde på plads inden for de kommende måneder.

/ritzau/