Stormen Pia banker elpris i bund i Jylland og på Fyn fredag nat

Stormen Pia sætter gang i danske vindmøller, og det kommer forbrugerne til gode, når det drejer sig om elpriserne.

Det forklarer Morten Wethje Søndergaard, der er chef for nordisk handel i Norlys Energy Trading, der hører under energi- og telekoncernen Norlys.

Særligt fra natten til fredag mellem midnat og klokken 07.00 bliver strøm meget billigt.

- Den rene rå elpris uden afgifter er faktisk nede på at være gratis i Jylland og Fyn, siger Morten Wethje Søndergaard, mens elprisen på Sjælland og øerne er "nogle få ører".

- Så hvis man bor i Jylland eller på Fyn og har en timeaftale, så vil det give rigtig god mening, at du starter din opvaskemaskine og vaskemaskine og sætter din elbil til ladning i det her tidsrum, for der får du en rigtig, rigtig billig pris for strøm.

Morten Wethje Søndergaard forklarer, at prisen bliver så lav i netop det tidsrum, fordi det også er her, forbruget naturligt er lavest.

Han henviser til elprisen på den nordiske strømbørs, som er mulig at se én dag frem i tiden. Den beregnes, på baggrund af hvordan vinden ventes at være.

Ifølge prognoser er det i tidsrummet mellem torsdag eftermiddag og fredag eftermiddag, der for alvor kommer gang i de danske vindmøller, lyder det videre.

- Sådan en storm, som vi ser torsdag og fredag, gør, at vi får det maksimale ud af vindproduktionen i Danmark.

Stormen Pia gik officielt i land omkring klokken 15.00 torsdag. Her blev der ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) målt vindstød af stormstyrke i Thorsminde i Vestjylland.

Stormen ventes at løje af i løbet af fredag, og lillejuleaften lørdag befinder stormen sig i svækket form over de baltiske lande.

