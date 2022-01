Stormskader tikker ind: Men forsikringsselskaber frygtede flere

Stormen Malik har siden lørdag formiddag ramt det meste af Danmark, og det har fået flere forsikringskunder til telefonerne.

Forsikringsselskabet Tryg melder søndag eftermiddag om 1500 anmeldte stormskader, mens Topdanmark har modtaget 250 anmeldelser.

Hos Topdanmark er det særligt kunderne i Midtjylland, der har anmeldt stormskader, fortæller selskabets pressechef, Troels Karlskov.

- Her er der især tale om de typiske stormskader, hvor trampoliner, hegn og tage har taget en tur over grunden og desværre ramt en bygning, lyder det.

Selskabets kunder i Nordsjælland og København har også været hårdt ramt. Her har vandskader været dominerende.

Omkring klokken 16 søndag eftermiddag har Topdanmark modtaget 250 anmeldelser om stormskader på landsplan, men man regner med, at der kommer et større efterslæb både søndag og mandag.

- Det er et spørgsmål om tid, før vi regner med at have omkring 200 til 300 skadesanmeldelser i timen, fortæller Troels Karlskov.

Sammenligner man tallene med tidligere storme, så ser det ifølge pressechefen bedre ud end frygtet, når man kigger på typen af skader og omfanget af skader.

- Men det er den foreløbige konklusion, så det kan selvfølgelig sagtens ændre sig, siger han.

Det samme gælder hos forsikringsselskabet Tryg, fortæller selskabets skadedirektør, Frederik Sjørslev Søgaard.

- Vi er lettet, hvis man sammenligner med tidligere storme. Selvfølgelig har det været en hård storm, men det har ikke været lige så slemt, som vi havde frygtet, fortæller han.

Hos Tryg har man omkring klokken 16 søndag modtaget de i alt 1500 skadesanmeldelser, der relaterer sig til stormen Malik.

Her får man i øjeblikket yderligere 200 anmeldelser i timen, og det kommer formentlig til at fortsætte, siger direktøren.

- Det er dog svært at sige, hvor vi lander, for de forhøjede vandstande skulle ikke have toppet endnu, selv om stormen allerede har toppet, fortæller han.

Tryg oplevede søndag formiddag, at selskabet fik klart flest anmeldelser fra Jylland, men hen på eftermiddagen har det også spredt sig til resten af landet.

/ritzau/