Stort dansk børnetøjsfirma er reddet fra konkurs

En konkursbehandling ved Skifteretten i Randers så i april ud til at blive enden for det danske børnetøjsmærke Pompdelux.

Men nu er børnetøjsfirmaet blevet reddet fra konkurs.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra ejer og medstifter af Pompdelux Marianne Hoffmann Dyrbøl. Det skriver mediet Finans.

Muligheden for at drive selskabet videre kommer, efter at investorer har valgt at investere i Pompdelux.

Marianne Hoffmann Dyrbøl fortæller til Finans, at investorerne er nogle af firmaets samarbejdspartnere.

Hvem og hvor mange, der har investeret i børnetøjsfirmaet, fortæller hun ikke noget om. Ligesom medstifteren heller ikke vil afsløre, hvor meget kapital investorerne har lagt i firmaet.

I forbindelse med konkursbehandlingen blev selskabets hjemmeside taget ned. Besøgende mødes den 25. maj fortsat af en besked om, at "websitet er midlertidigt lukket".

Pompdelux skriver i pressemeddelelsen efter kapitalindsprøjtningen, at det efter planen vil kunne tilbyde børnetøj via en ny webshop i løbet af efteråret.

Børnetøjsfirmaet blev stiftet af Pia Holten Møller og Marianne Hoffman Dyrbøl i 2006. Pia Holten Møller lod sig senere købe ud af firmaet i 2015.

Forretningsidéen bestod i at sælge børnetøj via såkaldt home shopping. Det betyder, at sælgerne tager rundt til private hjem og præsenterer deres varer for en gruppe kunder.

Selskabet havde i sine bedste år tilbage i 2012 og 2013 overskud på den gode side af 30 millioner kroner.

I 2021/22 blev overskuddet imidlertid forvandlet til et stort underskud på 20,6 millioner kroner.

Ved seneste regnskabsaflæggelse havde Pompdelux 63 ansatte.

