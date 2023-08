Landsret nedsætter straffen for hærværk mod maleri af Jorn

Groft hærværk mod et maleri af Asger Jorn har tirsdag i Vestre Landsret ført til en straf på et års ubetinget fængsel. Det er et halvt år mindre end i byretten.

Den dømte er provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard.

En dag i april 2022 gik hun i aktion på kunstmuseet i Silkeborg og begik groft hærværk mod værket "Den foruroligende Ælling". Det blev beskadiget med kontaktlim og sprittusch.

Begivenheden valgte hun at livestreame, og dette indgår som et skærpende element i dommen.

Retsmødet tirsdag i landsretten har udelukkende drejet sig om straffen, oplyser den dømtes forsvarer, advokat Mette Grith Stage.

- Jeg er vældig godt tilfreds med, at landsretten er enig med mig i, at byrettens niveau var for højt, siger hun.

Men samtidig ærgrer hun sig på sin klients vegne over, at det ikke lykkedes at overbevise dommerne om, at en del af straffen kunne gøres betinget.

Handlingen betyder ikke bare, at Ibi-Pippi Orup Hedegaard vil blive indkaldt til at afsone i en fængselscelle.

Også økonomisk er der en konsekvens. Hun er dømt til at betale en erstatning på cirka 1,9 millioner kroner.

Den dømtes forsvarer oplyser, at anklagemyndigheden tirsdag bad om at få skærpet sanktionen i forhold til byrettens dom fra marts i år til fængsel i et år og ni måneder.

