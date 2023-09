Straffesag mod Sanjay Shah kan blive udskudt for tredje gang

Straffesagen mod den bedrageritiltalte Sanjay Shah indledes formelt på mandag i Retten i Glostrup, selv om den britiske finansmand endnu ikke er blevet udleveret fra Dubai.

Det oplyser en dommer i et retsmøde mandag.

Hun tager dog et forbehold. Først - på fredag - skal retten nemlig afgøre, om sagen helt skal afvises fra retten, sådan som Shahs forsvarere har krævet.

Under alle omstændigheder siger forsvarerne, at de har brug for tre til fem måneder at forberede sig med deres klient i, når han er kommet til Danmark, før sagen går i gang.

- Selv hvis miraklet indtræder, og han er til stede på mandag, vil vi allertidligst kunne begynde hovedforhandlingen i sagen i januar, siger den ene af forsvarerne, advokat Kåre Pihlmann.

Dermed er der udsigt til en tredje udsættelse af den omfattende sag. Shah er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for ni milliarder kroner i forbindelse med uberettiget refusion af udbytteskat.

Det var i foråret, at en domstol i De Forenede Arabiske Emirater besluttede at udlevere den 53-årige mand til Danmark. Siden er intet sket. Og myndighederne har ikke kunnet få et klart svar på, hvornår en udsendelse vil finde sted.

I retsmødet oplyser specialanklager Marie Tullin, at den danske ambassade forleden forsøgte at få besked fra Emiraternes justitsministerium om, hvornår udleveringen vil blive effektueret. Men der intet nyt fra Dubai.

- Vi er, hvor vi er, konstaterer hun.

Ved tidligere retsmøder har hun og en kollega fra anklagemyndigheden fremhævet det positive i, at staten ikke har afvist, at der vil ske en udlevering inden 2. oktober, hvor sagen efter planen skal indledes.

Retten har afsat 60 retsmøder til den beløbsmæssigt mest omfattende sag nogensinde om svindel mod det offentlige.

En bekendt af Sanjay Shah er medtiltalt og blev udleveret i sommer fra Storbritannien. Anthony Mark Patterson har siden siddet varetægtsfængslet.

Men på grund af uvisheden om Shahs ankomst til Danmark og behovet for ordentlig forberedelsestid mener Shahs forsvarere, at sagen skal deles op i to processer.

De har ikke kunnet kommunikere med deres klient om sagen, som fylder 343.000 sider.

Tiltalen mod de to mænd blev rejst i januar 2021.

