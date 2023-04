Strandgæster finder ueksploderet mine ved Blåvand

En strandgæst ved Blåvand har fundet en ueksploderet mine.

Den mine har minørtjenesten fra Forsvaret mandag morgen bortsprængt, og det hele forløb ufarligt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Minen blev fundet på Skallingen ved Blåvand.

Det fremgår ikke, hvornår strandgæster fik øje på minen, hvilken type mine der er tale om, eller hvornår den stammer fra.

Skallingen er en halvø i det nordlige Vadehav nordvest for Esbjerg.

Den cirka syv kilometer lange halvø, der har et areal på 2000 hektar, blev skabt i 1634. I 1979 blev Skallingen opkøbt af den danske stat, og det er i dag et fredet naturområde.

Det er ikke første gang, der er fundet en mine på Skallingen.

Nytårsaftensdag i 2020 oplyste samme politikreds eksempelvis, at der var fundet en pansermine på stedet.

Under Anden Verdenskrig blev der udlagt ikke mindre end 72.000 miner på den vestjyske halvø. De blev ifølge Aarhus Universitet udlagt fra foråret 1942, hvor det tyske militær forberedte sig på at kunne forsvare sig mod en landgang fra vest.

I næsten syv år var der ifølge Kristeligt Dagblad en intens rydning af Danmarks sidste minefelt. Det blev på grundlovsdag i 2012 afsluttet med, at daværende transportminister Henrik Dam Kristensen (S) kunne bortsprænge den sidste mine.

Eller det var den mine, man troede, var den sidste.

Året efter fandt en tysk turist en mine på stranden på Skallingen, og siden er der gjort i hvert fald to minefund.

Den dansk-tyske film "Under sandet" fra 2015 udspiller sig netop på Skallingen og handler om tiden efter befrielsen, hvor tyske krigsfanger blev sendt til vestkysten for at rydde minefelter.

Flere tyskere blev dræbt i den forbindelse.

/ritzau/