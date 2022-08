Strejkende i Bornholms Lufthavn hives i Arbejdsretten

Sagen med de strejkende medarbejdere i Bornholm Lufthavn ender i Arbejdsretten. Trafikstyrelsen har bedt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om at få sagen for Arbejdsretten.

Det oplyser presseansvarlig i Trafikstyrelsen Frederik Roed.

Medarbejderne, der arbejder med bagagehåndtering og sikkerhed, nedlagde arbejdet fredag. Det skete i protest over fastkørte lønforhandlinger med ledelsen. De har strejket over weekenden.

Søndag lød det, at nogle medarbejdere ville møde ind mandag og bemande lufthavnen i en sådan grad, at nogle fly kunne afgå. Det blev dog ikke til virkelighed:

- Det har simpelthen ikke været muligt, fordi de medarbejdere, der skulle have gennemført nødberedskabet, følte sig så chikaneret og presset, at de ikke var i stand til at varetage opgaven, siger Frederik Roed.

- Og da sikkerhed kommer frem for alt, så var vi nødt til at aflyse de flyafgange, der ellers var sat på tidsplanen.

- Derfor har vi også måtte bede Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om at rette henvendelse til Arbejdsretten. Og gerne få sagen hastebehandlet.

Arbejdsretten har ifølge Trafikstyrelsen berammet sagen til et møde 14.30 mandag.

Indtil mødet i Arbejdsretten er det ifølge Frederik Roed svært at sige, hvorvidt lufthavnen på Bornholm kan komme i drift igen denne uge.

- Vi er nødt til at afvente afgørelsen i Arbejdsretten. Foreløbig har vi aflyst alle fly i dag (mandag, red.). Så må vi tage den derfra, siger den presseansvarlige.

/ritzau/