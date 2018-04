Vi skal finde sammen for at bekæmpe stresskulturen

Spis nu lige brød til

Stress er blevet et af tidens store samfundsproblemer, som også påvirker folkesundheden. Kristeligt Dagblad udgiver store bededag en digital særavis til abonnenter om stress, afslapning og sindsro

Nerver, der sidder uden på tøjet. Søvn, der ikke vil indfinde sig. Forhøjet blodtryk. Konstant trang til at være ”på”. Manglende evne til at træffe beslutninger.

Symptomerne på stress er mange og meget forskellige. Konsekvenserne kan være store, både for den stressramte, for hans eller hendes nærmeste – og for samfundet.

Stress er blevet en folkesygdom. Hver ottende dansker føler sig ifølge Danmarks Statistik ofte stresset eller nervøs. Men hvad er stress? Hvorfor er fænomenet blevet så udbredt? Hvad kan der gøres? Og hvordan formes livet bedst muligt efter en periode med stress?

Kristeligt Dagblad har samlet nogle af de bedste og mest tankevækkende artikler om stress, afslapning og sindsro i denne særudgave af e-avisen, der udkommer til abonnenter på store bededag.

Netop store bededag indeholder en historie, som rammer lige ned i tidens debat om travlhed, effektivisering og midler mod stress. Samfundet skulle gøres mere produktivt, dengang i 1600-tallet, hvor store bededag på biskop Hans Baggers initiativ blev til. Men samtidig med indførelsen af den nye, store bededag blev adskillige andre bede- og fastedage afskaffet. Danskerne skulle arbejde mere, dog altså uden helt at glemme tiden til bøn.

I vore dage handler flere samtaler i det offentlige rum også om, hvordan borgere kan arbejde mere, være mere effektive, fremstå ekstra konkurrencedygtige og optræde omstillingsparate i en globaliseret og digital virkelighed. Men er der plads til den form for pauser, åndehuller og hvilesteder, hvor der ikke skal præsteres, som bededagen igennem århundreder har repræsenteret? Giver vi os tid også til det, der kan opfattes som unyttigt, sådan som Dronningen talte om ved nytårstid?

Hør forfatter Sanne Bjerg fortælle, hvorfor det måske slet ikke ville være så forfærdeligt, hvis eksempelvis internettet holdt op med at virke:

En af de udbredte forklaringer på, hvorfor stress griber om sig i vore dage, handler om indretningen af det moderne samfund, som aldrig står stille. Nærmest uafbrudt aktivitet på sociale medier, vedvarende mobilopdateringer og nye mailbeskeder sætter sig sine spor.

En af de personer, som fortæller sin livshistorie før, under og efter stress i denne udgave, kunne mærke mobilens påtrængende brummekald i sin lomme – også selvom mobilen slet ikke var der længere.

En anden fortæller om at komme hjem efter en travl arbejdsdag og så opfatte det som en ny krig, der begyndte.

Tilsvarende frustrerende, personlige oplevelser har fået forfatteren Sanne Bjerg til i skarpe vendinger at angribe tidens teknologiske trædemøller. Stop op, det er tid til besindelse, søg efter de virkelige værdier, lyder hendes budskab i to centrale kronikker om stress, der bringes i denne særavis.

Nok er stress udbredt, men der er heldigvis ikke tale om en uundgåelig eller uafvendelig situation. Så spis nu også lige brød til. Der findes megen viden – om vejen ud af og væk fra stress. Der findes forbilleder, tests, alternativer, visdomstraditioner.

Denne særudgave samler flere af disse indsigter. Og viser samtidig, hvordan forskellige mennesker i deres konkrete liv har valgt at håndtere, forebygge og leve med virkninger fra stress.

Morten Thomsen Højsgaard, udviklingschef