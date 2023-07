Strid om dørlukning i Findsen-sag kan ifølge professor ende i Højesteret

Sagen mod den hjemsendte spionchef Lars Findsen skal føres bag lukkede døre, har Retten i Lyngby fredag bestemt.

Men det sidste punktum er ikke sagt i den sag.

Findsens forsvarsadvokat har øjeblikkeligt kæret kendelsen til landsretten.

Og sagen kan meget vel ende ved landets øverste retsinstans, Højesteret, vurderer juraprofessor ved Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller.

"Det er ret sandsynligt, for det er en meget vigtig sag, som er højt profileret og med en stor offentlig interesse," siger han.

Retten i Lyngby har vurderet, at det vil skade Danmarks forhold til fremmede magter, hvis retssagen mod Findsen føres for åbne døre.

"Retten har vurderet, at anklagemyndigheden er kommet med så konkrete ting på bordet, at det er sandsynliggjort, at åbenhed vil skade Danmarks interesser," siger Sten Schaumburg-Müller.

I en anden sag om dørlukning afgjorde Højesteret i slutningen af juni, at dørene skal være åbne for offentligheden, når sagen mod en tidligere ansat i Politiets Efterretningstjeneste (PET), der er tiltalt for at have lækket fortrolige oplysninger, begynder.

"Da mente retten ikke, at der var konkrete ting på bordet, der kunne begrunde lukkede døre."

"Men det mener man altså i Findsen-sagen. Om det er byretten, der er mere forsigtig, eller der vitterligt er kommet flere konkrete ting på bordet, er meget svært for os som udenforstående at vurdere," siger Sten Schaumburg-Müller.

Han mener ikke, at man med dagens afgørelse kan tale om en "sort dag for åbenhed i retsplejen".

"Vi har en dommer, der vurderer sagen, og nu går den så videre i systemet. I landsretten er der tre dommere, i Højesteret fem dommere eller flere. Så jeg har stor tiltro til, at det nok skal blive vurderet rigtigt," siger juraprofessoren.

Den tidligere chef i Forsvarets Efterretningstjeneste er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder. Blandt andet skal han have delt hemmeligheder med sin mor, en tidligere rigspolitichef og to journalister.

Han nægter sig skyldig.

Retssagen begynder efter planen 30. oktober.

/ritzau/