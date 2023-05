Striden vokser: Flyveledere tager sag til Arbejdsretten

Konflikten mellem Naviar og flyveledernes fagforening, Datca, er endnu ikke løst. Torsdag var der igen forhandlinger, men uden forløsning.

Striden vokser, Københavns Lufthavn har massive forsinkelser, og fredag oplyser Datcas formand til Børsen, at de tager sagen videre til Arbejdsretten.

Det skriver Børsen.

Formand i Datca Esben Blum siger til Børsen, at fagforeningen mener, Naviars krav om ekstravagter er i strid med overenskomsten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Naviair skrev 24. april på sin hjemmeside, at virksomheden er "afhængig af, at flyvelederne vil tage ekstravagter, som de er forpligtet til i deres overenskomst."

Det skal Arbejdsretten afgøre. Esben Blum siger til Børsen, at de første møder i sagen starter onsdag.

Ifølge flyvelederne har de taget 1500 ekstravagter det seneste år.

Det er mangel på flyveledere, der har ført til en konflikt mellem Naviar, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne.

Naviar ønsker, at medarbejderne tager ekstravagter indtil der er uddannet flere flyveledere.

Flyverlederne mener, at ekstravagterne har fået for stort et omfang.

/ritzau/