Strømsvigt afbryder sag om kvindes tilslutning til islamister

Senioranklager Bo Bjerregaard var midt i sin gennemgang, da et retsmøde torsdag i Retten i Glostrup blev afbrudt.

På anklagebænken sidder en ung kvinde, som siden juli sidste år har siddet varetægtsfængslet. Inden da var hun i de tyrkiske myndigheders varetægt siden marts 2019.

Kvinden er anklaget for at have tilsluttet sig organisationen Islamisk Stat i Syrien og for på den måde at have overtrådt flere bestemmelser i straffelovens afsnit om terrorrelaterede forbrydelser.

Kvinden nægter sig skyldig, og i retten fremtoner hun ikke på en måde, som vil matche en stereotyp forestilling om en islamist.

Hun er iført en sort nederdel og en lyseblå bluse, og ser således helt anderledes ud, end hun gjorde, da hun i første omgang kom i kontakt med politiet.

Det er næsten seks år siden. Her blev hun som kun 17-årig indkaldt til en radikaliserings- og bekymringssamtale. Det var hendes forældre, som kontaktede politiet og efterretningstjenesten. Den unge kvinde var dengang på vej med fly til Tyrkiet, hvorfra rejsen antageligt gik videre mod Syrien.

Bo Bjerregaard nåede, inden retsmødet blev afbrudt, at fortælle, at kvinden dengang var iført en sort niqab, altså en klædedragt, som dækker hele kroppen og det meste af ansigtet.

Det skete tilbage i juni 2015, og dengang endte det altså med, at kvinden blev i Danmark.

Men året efter tog hun afsted. Ifølge sagens anklageskrift rejste hun ud af landet den 16. juni 2016 og tilsluttede sig efterfølgende Islamisk Stat i provinsen Raqqa i Syrien.

12. marts 2019 rejste hun ind i Tyrkiet, hvor hun blev anholdt. På det tidspunkt var hun nemlig efterlyst internationalt på baggrund af en kendelse om varetægtsfængsling i Danmark.

På det tidspunkt verserede en sag mod blandt andre kvindens lillesøster i Danmark. Lillesøsteren blev i den sag sammen med en afghansk kvinde, en marokkansk mand og en algerisk mand idømt tre års fængsel.

Inden torsdagens strømsvigt nåede Bo Bjerregaard at fortælle, at den afghanske kvinde fra sagen dengang var indehaver af et kreditkort, som blev brugt til at betale for en flybillet for den unge kvinde, som er tiltalt i den aktuelle sag.

Kvinden er desuden tiltalt for i forbindelse med den ældre sag at have forsøgt at hjælpe sin lillesøster med at udrejse til Syrien. Hun kom dog aldrig afsted.

Når strømmen er vendt tilbage i Glostrup, fortsætter retsmødet. Sagen skal behandles over i alt seks dage. Der ventes efter planen dom den 25. august, hvis ikke dagens strømafbrydelse medfører, at sagen forsinkes i sidste ende.

