Her er reaktionerne: Studentervogne må igen trille langs de danske landeveje

Når de nye studenter om få uger får huen på, bliver det traditionen tro med mulighed for vognkørsel sammen med klassen. Mange politikere og organisationer glædes over beslutningen, mens andre mener, at det er et ligegyldigt politisk anliggende

Om blot et par uger udklækkes de første nye studenter, der har haft et noget anderledes sidste skoleår. Coronaepidemien har betydet store forandringer – også på ungdomsuddannelserne – og virussen har sat den længe ventede vognkørsel på spil. I går blev regeringen og Folketingets partier dog enige om, at landets studenter får lov at huje sig gennem det danske landskab på ladet af en lastbil pyntet med bannere og slagord.

”Jeg har den ufattelig glædelige nyhed til studenterne, at ja, de kan faktisk godt køre i vogn,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til DR.

Men beslutningen er ikke helt efter Sundhedsstyrelsens bog. Deres anbefalinger var, at translokationerne kunne afholdes som normalt, men at studenterkørslen måtte lade livet i denne omgang.

Den model har politikerne altså ikke valgt at følge.

”Det er et udtryk for, at vi har ladet os rådgive, men har truffet en politisk beslutning. Vi beder sundhedsmyndighederne se på den politiske beslutning, vi har truffet, og siger: Hvordan mener I så, vi forsvarligt kan gøre det,” forklarer Pernille Rosenkrantz-Theil.

Translokation og svendegilde er ikke helt taget af bordet, men vil finde sted i en anden form. Af hensyn til smittetrykket bør fejringerne derfor kun foregå klasse- og holdvist. Der vil dog være mulighed for, at den nærmeste familie også kan deltage, skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er elevernes eget ønske at vognkørslen gennemføres, og at translokationen derfor grundlæggende må ændre form, fortæller Pernille Rosenkrantz-Theil til DR.

De endelige retningslinjer for både vognkørsel, translokation og svendegilde er endnu ikke fastlagt, men under udarbejdelse i samarbejde med sundhedsmyndigheder og de unge selv.

Peter Skaarup (DF) glæder sig over nyheden om, at studenterne efter lang tids tvivl får lov til at sætte sig op i vognene og fejre afslutningen på deres uddannelse.

Og han understreger, at studenterne gerne må drikke alkohol undervejs. Kommentaren kommer i kølvandet på Josephine Focks (AL) udmeldelse under en partilederrunde midt i maj, hvor hun forslog, at studenterkørslen kunne foregå uden alkohol. Den udtalelse skabte røre, og hun måtte udrede trådende på Twitter.

Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, er også glad for beslutningen, men minder de unge om at passe på hinanden.

Mai Mercado, gruppeformand og undervisningsordfører for Konservative, er også glad på studenternes vegne. Hun nævner blandt andet, at kørslen kommer til at foregå med forholdsregler for at mindske smittefaren.

Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører for Venstre, er også glad for beslutningen og i flere omgange skrevet om emnet på twitter.

Men det er ikke alle, der udtrykker sin glæde over, at studenterne nu kan få en vogntur. Søren Pind, forhenværende medlem af Folketinget for Venstre, anfægter, at studenterkørsel og alkoholindtag er blevet et politisk anliggende.

Chefredaktør for Berlingske, Tom Jensen, mener også, at emnet har fået meget plads i corona-debatten.

Handelsskoleeleverne ser frem til vognkørslen og er glad for beslutningen, skriver Oliver Asmund Bornemann, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Tweetet kom kort efter udmeldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Marius Aggerholm, der går i 3.g og har været med til at tage initiativ til Facebook-siden ”Red vores studentertid”, deler også sin glæde over at få lov at køre studenterkørsel.