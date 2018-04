Studie: Om 200 år er dette det største landlevende pattedyr

Selvom ulven fylder meget i disse tider, er det altså ikke den, men koen som om 200 år forventes at blive det største landlevende pattedyr. Det konkluderer forskere fra en række amerikanske universiteter

Hvis udviklingen fortsætter i samme tempo som nu, vil koen være det største landlevende pattedyr på Jorden om 200 år.

Det konkluderer forskere fra en række amerikanske universiteter, der har set på data for de store landlevende pattedyr, skriver Videnskab.dk.

For omkring 50.000 år siden begyndte de store pattedyr at uddø i stor stil. Det gælder forhistoriske dyr som mammut, kæmpedovendyr, kæmpebæltedyr og uldhåret næsehorn.

I det nye studie finder forskerne en klar sammenhæng mellem de uddøde dyr og en skelsættende begivenhed i Jordens historie: Menneskets udbredelse fra Afrika.

Nu findes de meget store pattedyr som giraffer, næsehorn, flodheste og elefanter næsten kun i Afrika.

For nyligt døde den sidste han af det nordlige hvide næsehorn, og arten er derfor så godt som udryddet. Ligeledes er andre næsehorn og elefanter på randen af udryddelse.

Studiets konklusion er ikke overraskende for to forskere, som Videnskab.dk har talt med, men som ikke har været en del af studiet.

Professor Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og postdoc Søren Faurby ved Göteborg Universitet har selv fundet lignende resultater i deres egen forskning.

Begge forskere hæfter sig mest ved, at det nye studie konkluderer, at det er mennesker og ikke klimaændringer, der er skyld i de store dyrs forsvinden.

"Med dette studie burde det efterhånden være slået fast med syvtommerssøm, at det massive tab af store dyr kaldet megafauna – for eksempel mammutter, sabelkatte og kæmpedovendyr - i den nyere fortid, og som desværre fortsætter den dag i dag, kan tilskrives mennesket, primært jagt, og ikke har noget med klimaændringer at gøre," siger Jens-Christian Svenning.

Jens-Christian Svenning er Villum Investigator og leder blandt andet et forskningsprojekt ved navn Semper Ardens, finansieret af Carlsbergfonden, vedrørende de store dyrearters betydning for naturen og deres samspil med mennesker.

Tilbage til fremtiden og konklusionerne i det nye studie:

Forskerne bag påstår altså, at koen kan være det største landlevende pattedyr om 200 år.

Det er ifølge Jens-Christian Svenning en dyster forudsigelse:

"Det er lidt sortsynet, men man kan ikke kalde det urealistisk. Hvis alle de arter, der er udrydningstruede nu, rent faktisk uddør, så vil naturen de fleste steder ikke mere indeholde de store vilde dyr," siger han.

Ifølge Søren Faurby skal man dog være forsigtig med at trække netop den konklusion ud af studiet.

"Jeg er ikke i tvivl om, at store dyr uddør mere end små, og at det vil fortsætte. Men jeg tvivler på, om det virkelig er så ekstremt, at koen vil være den største art globalt," siger han.

Han nævner dog, at koen med op til 900 kg allerede er det største dyr i Europa og Nordamerika.