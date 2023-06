Styrelse bøjer sig: 2800 ejendomme undgår ny beskatning

2800 ejendomme på landet undgår at få ændret sin skattestatus, efter at borgerne har gjort indsigelser til Vurderingsstyrelsen.

Vurderingsstyrelsen har haft gang i et større arbejde med at gennemgå alle ejendomme på landet i Danmark. Her fandt styrelsen 15.000 ejendomme, der ikke længere skulle klassificeres som en skov- eller landbrugsejendom.

I stedet skulle de beskattes som en ejerbolig. Det vil oftest være mere fordelagtigt at blive beskattet som en skov- eller landbrugsejendom.

Der har de varslede ændringer fået borgerne, der ejer de pågældende ejendomme, til at stritte imod. Og i første omgang har Vurderingsstyrelsen givet borgerne ret i deres indsigelser i 2800 tilfælde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det oplyser styrelsen mandag i en meddelelse.

- Borgerne kender deres ejendom bedst, og når de bidrager med deres nye oplysninger til os, kan vi som myndighed træffe mere korrekte afgørelser, siger kontorchef Christoffer Marquardt Pahle.

Af meddelelsen fremgår det, at tallet kan vokse. Styrelsen har gennemgået to tredjedele af indsigelserne mod den nye status. I lidt over hver tredje tilfælde har styrelsen givet borgerne ret.

Ifølge Christoffer Marquardt Pahle forventes størsteparten af de "godt 10.000 sager", hvor borgerne har gjort indsigelser over deres nye status, at blive afgjort inden for nogle uger.

Ændringen er et resultat af den lov om ejendomsvurdering, som Folketinget vedtog i 2017.

Artiklen fortsætter under annoncen

I forbindelse med ændringen i status er der lavet en overgangsordning. Det betyder, at den nye beskatning først træder i kraft, efter at en ejendom er solgt.

Dermed undgår de nuværende ejere at blive beskattet efter den nye status. Men et skift vil stadig påvirke potentielle købere.

Der er også 4500 ejendomme, der har skiftet status fra skov- eller landbrugsejendom til en erhvervsejendom. Her kommer overgangsordningen ikke til at være tilgængelig.

Derudover er der også 1600 ejendomme, hvor status bliver ændret fra ejerbolig til skov- eller landbrugsejendom.

/ritzau/