Styrelse sender i maj endelige vurderinger for ejerlejligheder

Vurderingsstyrelsen er i maj gået i gang med at udsende endelige 2020-vurderinger for ejerlejligheder.

Det oplyser Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det bliver første gang i cirka ti år, at landets ejere af cirka 300.000 ejerlejligheder får en ny vurdering.

- Det er en god nyhed for boligejerne, som bringer os endnu et skridt tættere på målet om, at alle ejerboliger inden årets udgang modtager en 2020-vurdering, siger direktør for Vurderingsstyrelsen, Anne-Sofie Jensen, i pressemeddelelsen.

Ejerlejlighederne fordeler sig ifølge styrelsen over hele landet med flest placeret i København, Frederiksberg, Gentofte, Aarhus, Aalborg og Odense. Det er i disse byer, at ejere i første omgang vil modtage en ny vurdering.

Ud over vurderinger af ejerlejligheder er Vurderingsstyrelsen fortsat i gang med at udsende vurderinger til landets ejere af sommerhuse og parcel- og rækkehuse.

2020-vurderingen danner grundlag for beskatningen i årene 2021 til og med 2023. Boligskatten i de år er i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag.

I forbindelse med den endelige 2020-vurdering får boligejerne desuden et overblik over, om de skal have penge tilbage, fordi de har betalt for meget i skat som følge af en for høj vurdering i perioden 2011 til og med 2020.

De endelige 2020-vurderinger er blevet forsinket flere gange.

I november blev partierne bag aftalen om de nye vurderinger orienteret om, at ingen ejere af hverken lejligheder eller sommerhuse ville få en 2020-vurdering inden udgangen af 2023.

Boligskatten i 2024 bliver beregnet på baggrund af en ejendomsvurdering for 2022. Også her bliver skatten i første omgang opkrævet på et midlertidigt grundlag.

Vurderingsstyrelsen forventer at udsende de endelige 2022-vurderinger i 2025.

/ritzau/