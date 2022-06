Styrelse skal undersøge arbejdsforholdene på danske skibe

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) sætter Søfartsstyrelsen i gang med at lave en undersøgelse af arbejdsforholdene på de skibe, der sejler under dansk flag.

Tiltaget kommer, efter at DR Nyheder har beskrevet, at den danske rederigigant Mærsk oplever problemer med krænkende adfærd blandt sine ansatte til søs.

Det skriver DR Nyheder.

- Man skal ikke gå på arbejde og opleve, at man bliver krænket eller mobbet. Og det, vi har været vidne til i denne sag, er ganske frygteligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er helt på sin plads at bede om sådan en undersøgelse, og den sætter vi så i gang, siger Simon Kollerup til DR Nyheder.

Mærsk fyrede i begyndelsen af februar fem ansatte i en sag om mulig voldtægt. Siden begyndte man at foretage interviews med sine godt 350 kvindelige ansatte.

I den forbindelse er der kommet "en del flere sager", som rederiet er ved at undersøge til bunds, har flådechef i Mærsk Palle Laursen fortalt.

Det er positivt, at Mærsk selv tager ansvar og sætter en undersøgelse i gang. Men der er stadig brug for, at Søfartsstyrelsen skal hjælpe til med at dække omfanget i hele branchen, mener Kollerup.

Han forventer, at rederierne selv vil gøre en stor indsats for at få ændret den chikane, der kan være til søs.

Efter at voldtægtssagen i Mærsk kom frem i oktober, blev de fem søfolk fra det pågældende skib først suspenderet og siden fyret. Oveni blev en undersøgelse af sagen startet.

Søndag kunne DR så fortælle en historie om en 31-årig skibskok hos Mærsk, der har modtaget adskillige sms-beskeder fra sin kaptajn, der opfordrede hende til at sende billeder af sig selv, når hun trådte ud af badet.

Ifølge Palle Laursen har Mærsks håndtering af krænkelsessager ikke været god nok.

Derfor vil Mærsk nu sætte massivt ind med en række målrettede tiltag, som skal være med til at skabe en kulturforandring om bord på rederiets skibe.

Man vil blandt andet indføre kurser for at bekæmpe den krænkende adfærd, og så oprettes der en hotline, hvor kvindelige ansatte til søs kan henvende sig, hvis de udsættes for denne form for adfærd.

/ritzau/