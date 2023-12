Supermarkeder anmelder kunder for selvbetjeningstyverier

Politiet modtager mange anmeldelser fra supermarkeder om kunder, der forsøger at sjæle varer, når de skipper den traditionelle kassebetjening og i stedet bruger selvbetjeningskasserne eller andre scan selvløsninger.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Alene hos Midt- og Vestsjællands Politi håndterer man i øjeblikket 131 anmeldelser om den type butikstyveri, oplyser kredsen.

- Måske tror folk, at det er risikofrit at lave butikstyveri på den måde, men det er det ikke, siger politikommissær Lene Sveigaard.

- Folk nøjes typisk med kun at betale for nogle af varerne, men det betyder jo så, at vi har deres betalingsoplysninger. Så vi skal nok finde frem til dem.

- Så selv om pengene måske er små her i december, så lad være med at falde for fristelsen. Det giver ikke kun en bøde - også en plet på straffeattesten, der kan få stor betydning for en fremover, siger hun i pressemeddelelsen.

Selvbetjeningskasser, hvor kunderne selv skanner deres varer ved en fysisk kasse og derefter lægger dem på en vægtfølsom pakkehylde, har i en årrække været at finde i blandt andet Føtex' supermarkeder.

Inden for de sidste par år er en anden form selvbetjening blevet udbredt i supermarkederne. Her kan kunderne scanne deres varer løbende med deres mobil og pakke varerne, mens de handler.

Her bliver det kun tjekket ved stikprøvekontroller, om indholdet i indkøbsposerne stemmer overens med de varer, der er blevet skannet.

Politiets foreløbige efterforskning viser, at tyverierne både bliver begået af enkeltpersoner og par. Nogle gange har butikstyvene børn med i supermarkedet, når de forsøger at smugle varer ud uden at betale for dem.

