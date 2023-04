Supermarkeder sætter prisen ned på ost, mælk og smør

Kunder kan se frem til, at priserne falder på mejeriprodukter som mælk, smør og ost i både Bilka, Netto og Føtex.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Det er Salling-koncernen, der ejer de tre dagligvarebutikker, som sænker prisen på en række udvalgte varer.

Det sker, efter at mejeriproducenten Arla har valgt at sætte priserne ned ved udgangen af april. Arla sætter priserne ned som følge af en overproduktion af mælk.

Ændringen betyder, at Arlas økologiske minimælk kommer til at koste 13,25 kroner modsat de nuværende 13,75 kroner.

Derudover kommer en 650 gram skæreost fra Klovborg til at koste 69,95 kroner mod før 80,25 kroner.

Smør fra Lurpak falder til 26,95 kroner fra de nuværende 28,95 kroner.

Forbrugerpriserne er steget voldsomt, i forbindelse med at Rusland indledte en krig i Ukraine sidste år.

Henrik Vinther Olesen, der er kommunikationsdirektør i Salling Group, siger, at det er planen, at priserne sættes ned igen krone for krone.

- Hen over det seneste år har vi oplevet, at priserne er steget, fordi leverandørerne har måttet opkræve højere priser på grund af udgifter til energi, transport og råvarer.

- Nu er der kommet et fald. Derfor sætter vi priserne ned igen krone for krone, ligesom vi havde lovet, siger han til TV 2 Østjylland.

I november 2022 var priserne på fødevarer og ikke-alkoholiske drikke for eksempel 15,3 procent højere end samme måned året før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge TV 2 Østjylland.

I det hele taget toppede forbrugerpriserne, også kaldet inflationen, i oktober sidste år. Siden har den været på vej ned som følge af faldende energipriser.

Til gengæld er priserne i supermarkederne ikke rigtig fulgt med.

Beregninger, som Politiken har lavet på baggrund af de seneste tal fra forbrugerprisindekset for marts, viser, at priserne på madvarer stiger. Indekset udkom tirsdag.

Prisstigningerne betyder, at æg koster 34 procent mere nu end i december 2021. Mælk og ost er begge blevet 35 procent dyrere.

Smør koster 45 procent mere end i november 2021, skriver Politiken.

