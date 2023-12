Sushikæde hæver omsætningen for tredje år i træk

Restaurantkæden Sticks 'n' Sushi øgede også i det seneste regnskabsår omsætningen, blandt andet takket være åbningen af nye restauranter i udlandet.

Og efter en række år med underskud på grund af corona og brexit lykkedes det for tredje år i træk at opnå et positivt resultat efter skat, denne gang på 21,4 millioner kroner.

Det på trods af, at råvare- og energipriserne og kundernes rådighedsbeløb henholdsvis steg og faldt kraftigt i perioden.

- Det er ingen hemmelighed, at det har været et hårdt år, hvor markedet har været presset med inflation og eksplosivt stigende energipriser.

- For os har det været vigtigt ikke at sende hele regningen videre til vores gæster i form af prisstigninger, og det er klart, at det kan mærkes, men vi er ikke i tvivl om, at det er den rette strategi i det lange løb, siger kommerciel direktør Anders Kjørup.

Der blev i alt langet sushi og yakitori-sticks for 779 millioner kroner over disken i kædens 27 restauranter og tre cateringkøkkener.

Foruden Danmark driver Sticks 'n' Sushi også restauranter i Storbritannien og Tyskland, hvor der er åbnet henholdsvis tre og én ny restaurant det seneste år.

Næste år er det 30 år siden, at den første Sticks 'n' Sushi-restaurant åbnede i København.

To af kædens stiftere, Thor Andersen og Kim Rahbek Hansen, er stadig medejere.

Kapitalfonden Maj Invest ejer de resterende 79 procent. Maj Invest fortalte i foråret, at man var på udkig efter en køber efter at have været en del af ejerkredsen i ti år.

