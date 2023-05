Suzuki tjener rekordmange penge på salg af påhængsmotorer

Aldrig har japanske Suzuki tjent så meget på sit salg til marinesegmentet, som selskabet gjorde sidste år.

I løbet af regnskabsåret, som løber fra april 2022 til marts 2023, havde Suzuki et driftsoverskud på marineforretningen på knap 40 milliarder yen svarende til godt to milliarder kroner.

Det er særligt salget af store påhængsmotorer i Nordamerika, der har drevet indtjeningen op.

Det skriver Suzuki i sit årsregnskab, som er blevet offentliggjort mandag.

Omsætningen i marineforretningen er vokset 37 procent sammenlignet med året før. I samme periode er overskuddet af driften steget 64 procent.

En del af stigningen kan også forklares af udsving i valutakurserne.

Selv om Suzukis salg af bådmotorer ser ud til at gå forrygende, er det stadig selskabets bilsalg, der står for langt hovedparten af indtjeningen.

I løbet af det seneste regnskabsår er Suzukis driftsoverskud på salg af biler steget til mere end 14 milliarder kroner. Det er en stigning på godt 83 procent.

Det kan blandt andet tilskrives prisstigninger uden for Japan samt øget salg. Også valutakurserne har haft en positiv indvirkning på indtjeningen.

Den samlede omsætning i Suzuki fra april 2022 til marts 2023 endte på godt 234 milliarder kroner. Året før lød den på knap 180 milliarder kroner.

Overskuddet for hele selskabet endte på omkring 13,8 milliarder kroner.

I løbet af dette regnskabsår, der løber et år fra april, forventer Suzuki, at driftsoverskuddet falder en smule trods forventning om et stigende salg.

Det skyldes en blanding af stigende priser på råmaterialer, nye investeringer og en stærk yen, skriver Suzuki i regnskabet.

