Svar om lukkethed eller ej i Findsen-sag kan komme i juli

Må offentligheden få lov at overvære straffesagen mod den hjemsendte spionchef Lars Findsen? Eller skal dørene lukkes, så det holdes i hemmelighed, hvad det er, han skulle have lækket til hvem og hvornår?

Det spørgsmål grubler Retten i Lyngby over, og der går mindst et par uger, før svaret foreligger.

Efter et retsmøde i sidste uge blev spørgsmålet optaget til kendelse, og først var planen, at kendelsen skulle afsiges i juni.

Men tirsdag afsagde Højesteret kendelse om samme spørgsmål i en lignende sag, og det har skubbet ved tidsplanen. Det bekræfter Retten i Lyngby over for Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Parterne har ønsket at komme med yderligere processkrifter, oplyser retten.

I de skrifter kan forsvarerne og anklagemyndigheden komme med flere og uddybende argumenter for, hvorfor de mener, at retten skal følge deres påstande.

Højesteret afsagde tirsdag kendelse om, at en sag mod en eksansat i Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal føres for åbne døre.

Ifølge fire ud af de fem højesteretsdommere, der vurderede spørgsmålet, kom anklagemyndigheden med for generelle argumenter for behov for lukkede døre, hvilket gør det umuligt for domstolene at efterprøve argumenterne. Det er netop domstolenes opgave.

Hvad PET-agenten skulle have sagt, er uvist, men ifølge en række medier har han udtalt sig om terrordømte Ahmed Samsam, der selv siger, at han arbejdede for de danske efterretningstjenester og dermed ikke burde være dømt.

Forsvarerne for den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, ønsker åbne døre og dermed størst mulig åbenhed om sagen.

Anklagemyndigheden derimod mener, at det er afgørende, at sagen holdes for lukkede døre.

I det hele taget er sagen omgærdet af en stor grad af mystik, da Lars Findsen er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder.

I anklageskriftet fra september sidste år indgår seks forskellige episoder, hvor han skal have overtrådt straffeloven.

De påståede forbrydelser skal være sket, i forbindelse med at Lars Findsen talte med blandt andre familiemedlemmer og journalister.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen er rejst, efter at PET i en lang periode overvågede efterretningschefen med aflytning og skygning.

Hvad han skulle have sagt og hvornår, er uvist. Flere medier mener dog at vide, at spionchefen er tiltalt for at have bekræftet et dansk-amerikansk kabelsamarbejde.

Det er samme emne, som eksminister Claus Hjort Frederiksen angiveligt også er tiltalt for at have talt om i offentligheden.

Lars Findsen nægter sig skyldig. Selve sagen er planlagt til at blive afviklet over en stribe retsmøder fra slutningen af oktober og frem til marts næste år.

Der er ikke fastsat en endelig dato for, hvornår der afsiges kendelse om dørlukning i sagen, men torsdag oplyser byretten, at "det mest sandsynlige er, at der vil afsiges kendelse om det 14. juli".

Det bliver tidligst den dato, forlyder det.

Lars Kjeldsen, der er en af Findsens to forsvarere, ønsker ikke at udtale sig om, hvilken betydning Højesterets afgørelse har for deres sag, eller hvorfor de har fundet det nødvendigt at komme med yderligere argumenter.

Ritzau har uden held forsøgt at få fat på anklagemyndigheden til en kommentar til samme spørgsmål.

/ritzau/