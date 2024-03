Svensk centralbank åbner for snarlig rentesænkning

Selv om den svenske nationalbank, Sveriges Riksbank, onsdag besluttede at fastholde renten på 4 procent, kan der snart være lavere renter på vej i vores naboland.

I dagens rentemeddelelse konstaterede Riksbanken således, at der er ved at være styr på den svenske inflation.

Målet er at komme ned på to procent. Og i februar var de årlige forbrugerpriser steget med 2,5 procent om året, når man korrigerer for øgede udgifter som følge af de højere renter.

Det betyder, at Riksbanken lægger an til snart at løsne grebet om økonomien og sænke renterne - måske allerede i maj.

I Sydbank vurderer seniorøkonom Kim Blindbæk, at det kan ske netop i maj.

- Vores prognose peger på 3-4 rentenedsættelser i det kommende år. Vi hælder til, at den første rentenedsættelse kommer til juni.

- Overrasker inflationen til den lave side i den kommende tid, vil det kunne få Riksbanken til at sænke renten allerede til maj, skriver han i en kommentar.

Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, vil en lavere svensk rente kunne sparke liv i svensk økonomi.

Det vil desuden komme dansk eksport til gode.

- Danske virksomheder får endelig lidt medvind på det svenske marked. Økonomisk fremgang, lavere renter og styrkelsen af den svenske krone vil løfte eksporten til Sverige, skriver han i en kommentar.

Den svenske rente har været uændret siden september, hvor den blev hævet til det nuværende niveau, som er fire procent.

Det var den ottende rentestigning i træk, efter at renten i et par år lå uændret på 0 procent.

Rentestigningerne har ramt svenske boligejere ekstra hårdt, fordi deres boliglån typisk er kortfristede lån, der skal refinansieres hvert eller hvert andet år.

Dermed har de kraftige rentestigninger slået hurtigere og hårdere igennem i det svenske privatforbrug, end vi har set i Danmark, hvor 30-årige, fastforrentede lån stadig udgør en væsentlig del af lånemassen.

/ritzau/