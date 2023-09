Svensk centralbank hæver renten igen i kamp mod inflation

Den svenske centralbank, Riksbanken, hæver sin ledende rente med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på fire procent.

Det skriver Riksbanken i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at centralbanken vil have inflationen i Sverige ned, så den "inden for rimelig tid" igen kan ligge omkring målet på to procent.

Inflationen i Sverige har længe ligget højere end i Danmark. I august var priserne i Sverige steget 7,5 procent over et år.

I Danmark var priserne steget 2,3 procent over et år i august.

Oven i den høje inflation kæmper den svenske centralbank også med, at den svenske krone er svag i forhold til eksempelvis euro og danske kroner.

Det påpeger Kristian Skriver, seniorøkonom i Dansk Erhverv.

- Den svækkede svenske krone er en stor bekymring for Riksbanken, fordi de øger priserne på de varer, som svenskerne importerer. Den svækkede svenske krone kan dermed øge prispresset i Sverige, skriver han i en kommentar.

Også den norske centralbank, Norges Bank, har torsdag hævet renten. Her bliver renten hævet med 0,25 procentpoint til 4,25 procent.

/ritzau/