Svensk krone i historisk fald: Flere svenskere får arbejde i Danmark

Kursen på den svenske krone over for euro og danske kroner er raslet ned over de seneste år.

Torsdag har den ramt en hidtil historisk lav kurs på 0,625 over for danske kroner.

Det betyder, at man skal af med 62,5 danske kroner for 100 svenske kroner.

Samtidig er antallet af personer, der bor i Sverige og arbejder i Danmark steget.

I april i år arbejde 9428 udenlandske statsborgere med bopæl i Sverige i Danmark. Det er en stigning på ti procent over det seneste år og knap 24 procent over de seneste to år.

Det viser tal fra Jobindsats, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Faktisk skal man helt tilbage til 2011 for at finde et niveau, der er lige så højt. Og her kan den lave svenske kronekurs have en finger med i spillet.

Det mener Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri (DI).

Den lave kurs på svenske kroner har nemlig givet danske virksomheder en konkurrencefordel over for svenske virksomheder.

- Svenskere, der pendler til Danmark for at arbejde har fået en lønforhøjelse på 12-13 procent det seneste år, siger han.

- Der er ingen tvivl om, at det stiller danske virksomheder bedre i konkurrencen om at tiltrække arbejdskraft fra Sverige. En dansk løn giver simpelthen flere svenske kroner.

Siden begyndelsen af 2022 er kursen på den svenske krone over for den danske krone faldet over 13 procent.

Det skyldes, at Sverige ikke har fastkurspolitik, som Danmark har, forklarer Allan Sørensen.

Det får nogle investorer til at fravælge svenske kroner, fordi der samtidig er usikkerhed omkring svensk økonomi.

Danmark har fastkurspolitik over for euroen. Det betyder, at Nationalbanken sikrer, at en euro altid koster nogenlunde det samme i danske kroner. Det gør den ved at købe og sælge kroner på finansmarkederne.

Men selv om det har gjort det lettere at tiltrække arbejdskraft, kan den lave kurs på svenske kroner også gøre ondt på danske eksportvirksomheder.

Det betyder nemlig, at danske varer bliver dyrere for svenske forbrugere.

- Svenskerne skal simpelthen have flere penge op af lommen for at handle i udlandet. Det stiller danske virksomheder dårligere over for deres svenske konkurrenter, forklarer Allan Sørensen.

Sverige er det tredjestørste eksportmarked for danske virksomheder efter USA og Tyskland.

I april eksporterede danske virksomheder varer og tjenester til Sverige for knap 12,4 milliarder kroner. Importen lå på nogenlunde samme niveau.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- Det er især de små virksomheder, som har Sverige som et meget vigtigt marked. Så det rammer især de mindre virksomheder. De store, globale virksomheder handler med hele verden, og der fylder Sverige mindre, siger Allan Sørensen.

