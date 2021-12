Svensk kystvagt mistænker spritsejlads i kollision ved Bornholm

Der var måske alkohol involveret, da to fragtskibe natten til mandag var involveret i en ulykke, der fik det danske fragtskib "Karin Høj" til at kæntre i svensk farvand nordvest for Bornholm.

Ifølge den svenske kystvagt er den indledende forundersøgelse af hændelsen blevet udvidet, da der er mistanke om spritsejlads.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kustbevakningen. Her fortæller Jonatan Tholin, der leder kystvagtens forundersøgelser, at efterforskningen er blevet udvidet.

- Der er fremkommet yderligere, strafbare mistanker, deriblandt grov spritsejlads, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

To personer er fortsat savnet efter ulykken, hvor fragtskibet "Karin Høj", som er en såkaldt selvsejlende pramme fra 1977, og det noget større engelske skib "Scot Carrier" var involveret.

Begge de savnede var besætning på det danske skib og ifølge flere medier danskere.

Dykkere er mandag eftermiddag gået i gang med at lede efter to savnede i det bugserede fartøj, der er blevet transporteret så tæt på land, at det er sikkert for dykkere at undersøge skroget.

- Med fartøjet på grund kan vores og redningstjenestens dykkere lede efter de savnede besætningsmedlemmer og minimere risikoen for et olieudslip, siger kystvagtens redningsleder, Fredrik Gustafsson i pressemeddelelsen.

En helikopter og mindst ni fartøjer har været med til at lede efter de savnede i timerne efter ulykken.

Forsvarets Operationscenter kunne dog mandag formiddag fortælle, at der indtil videre kun var fundet vraggods i havoverfladen.

Ifølge de svenske søfartsmyndigheder - Sjöfartsverket - deltager flere dykkere nu i undersøgelsen af skroget.

Hvad der præcis gik forud for ulykken, som skete omkring klokken 03.30, er endnu ikke fastlagt.

/ritzau/