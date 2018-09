Svensk neglebider giver gennembrud til Åkessons Sverigedemokrater

Sverigedemokraterne kan glæde sig over 19 procent af stemmerne, men jordskredsvalget ser ud til at udeblive. Socialdemokraterne får historisk lussing og ser ud til at tabe regeringsmagten, mens det lader til, at det borgerlige Moderaterne trods nedtur har de bedste chancer for at danne regering

Klokken 20.00 sad hele Sverige klistret til tv-skærmen, og rundt om ved partiernes valgfester gik der et sug igennem publikum, da uret til sidst talte ned til gongongen, og valgstederne lukkede. Sverigedemokraterne (SD) har håbet på at rejse en folkeprotest, og selvom det ikke ligner et jordskredsvalg, får det udskammede parti dog med 19,2 procent næsten hver femte stemme, hvis det ender, som public service-kanalen SVT’s exitpoll spår.

Her står Miljøpartiet til kun med nød og næppe at klare sig fri af spærregrænsen med 4,2 procent, Socialdemokraterne får 26,2 procent, mens Venstrepartiet med den åbne asylpolitik går frem til 9 procent. Blandt de borgerlige får Moderaterne en lussing og går tilbage med 5,5 procentpoint til 17,8 procent af stemmerne. På grund af Centerpartiets og Kristendemokraternes fremgang ser det dog ud til, at de borgerlige får flere stemmer end venstrefløjen, og at statsminister Stefan Löfven (S) dermed vil give regeringsnøglerne videre til Moderaterne, hvis han altså vurderer, at de borgerlige vil kunne få deres finanslovsforslag igennem Rigsdagen. De borgerlige står til 39,6 procent i procent i SVT’s exitpoll, mens venstrefløjen får 39,4 procent.

Før valget havde mange sverigedemokrater håbet på, at partiet ville få helt op til 30 procent af stemmerne og sensationelt skubbe Socialdemokraterne væk fra positionen som landets største parti. Så godt ser det ikke ud til at gå SD, men partiet kan alligevel godt lade champagnepropperne springe, for med næsten hver femte svenske vælger i ryggen er det et stort gennembrud. Partiet er ikke længere en marginal bevægelse, der kan affejes som en døgnflue. Tværtimod udstiller resultatet, at en stor gruppe svenskere deler Sverigedemokraternes bekymring for indvandringens konsekvenser for Sverige.

”Vi er et parti, der siger, hvad vi mener, og mener det, vi siger. De samfundsproblemer, vi har peget på længe, er vokset (…) Og mange deler vores virkelighedsopfattelse og beskrivelse af problemerne,” siger SD’s gruppeleder i Rigsdagen, Mattias Karlsson, til SVT.

Af SD’s nyvundne vælgerskare kommer 18 procent fra Moderaterne og 19 procent fra Socialdemokraterne ifølge SVT’s exitpoll. Moderaterne bliver overhalet af SD og er nu landets tredjestørste parti, mens Socialdemokratere får det dårligste valg i partiets historie. Altså vender en stor vælgergruppe ryggen til de store partier, der oprindeligt stod for den åbne migrationspolitik.

Socialdemokraterne står nu til at klare sig en anelse bedre, end partiet måske havde frygtet, men ser alligevel ud til at betale den største pris og må således nu muligvis afgive magten til de borgerlige. Moderaterne på den anden side lignende længe valgets største tabere, men partileder Ulf Kristersson har nu de bedste kort på hånden til at forhandle sig frem til en regering.

Löfvens koalitionspartner Miljøpartiet har lidt af en række skandalesager, hvor flere af partiets politikere er blevet kædet sammen med yderligtgående islamister. Partiet balancerer nu på spærregrænsen, og hvis de ryger ud af Rigsdagen, er spillet højest sandsynligt endegyldigt slut for Löfven og den rød-grønne regerings forhåbninger.

Blandt de borgerlige er de positive historier, at Centerpartiet, der har langet hårdest ud efter SD, går frem til 8,9 procent af stemmerne. Og at Kristendemokraternes partileder, Ebba Busch Thor, ser ud til at have skabt fremgang med sin aggressive stil i valgkampens slutspurt. Partiets succes er stærkt medvirkende til, at de borgerlige ser ud til at vinde på målstregen.

Det største spørgsmål inden valget var, om SD ville rejse en folkelig protest, og selvom det ikke lader til at gå helt så godt, som partiet havde håbet på, vil SD nu få mere indflydelse.

Det bliver vanskeligere at danne flertal i Rigsdagen uden om partiet, og fremgangen må også forventes at puste yderligere til det interne opgør blandt Moderaterne, hvor et flertal af vælgerskaren ønsker, at partiet rækker hånden ud til SD.

Jordskredsvalget udeblev, men protesten mod de andre partiers udlændingepolitik er større end nogensinde.