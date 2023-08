Svensk økonomi har det svært og er i tilbagegang

Svensk økonomi er hårdt presset af rentestigninger og høj inflation.

Tirsdag er der kommet tal for bruttonationalproduktet i andet kvartal, og det viser en tilbagegang på 0,8 procent.

Selv om det er bedre, end de første prognoser antydede, er der stadig tale om den største kvartalsvise tilbagegang siden 2018.

Dansk økonomi voksede til sammenligning med 0,2 procent i andet kvartal i år, mens Norge oplevede nulvækst.

Ifølge Kim Blindbæk, der er seniorøkonom i Sydbank, er privatforbruger faldet fire kvartaler i træk, hvilket er stærkt medvirkende til de samlede økonomiske tilbagegang.

Og så har den svenske industri ikke kunnet profitere af, at den svage svenske krone har gjort det billigere for udlandet at købe svenske varer.

- Det er et udtryk for, at der er lav efterspørgsel efter de varer, som svenskerne eksporterer. Det har en svag krone ikke kunne ændre på, skriver han i en kommentar.

Den billige svenske krone - som i øjeblikket koster 0,63 danske kroner - betyder omvendt, at det er blevet dyrere for svenskerne at købe danske varer.

Det kombineret med en svagere økonomisk aktivitet gør ud over den danske eksport til Sverige, som er en af vores største handelspartnere.

- Et hårdt slag til økonomien og en historisk svag krone er en hård mavepuster for dansk eksport til Sverige.

- Vareeksporten til Sverige er faldet med 11 procent over det seneste år, hvor den ellers er gået frem til resten af verden, skriver Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

