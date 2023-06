Svensk politi foretager terror-razzia for PET i Malmø

Den svenske efterretningstjeneste Säpo har gennemført en terror-razzia i Malmøområdet på et tidspunkt i løbet af de seneste dage. Ifølge det svenske medie TV4 har razziaen forbindelse til Islamisk Stat (IS).

Den svenske anklager Henrik Olin siger til mediet, at der er foretaget beslaglæggelser i forbindelse med razziaen.

- Det er et par dage siden, men jeg vil ikke sige, hvilken dato det var. Det handler om hjælp til beslaglæggelser i en igangværende dansk sag, siger han til TV4.

Ifølge ham blev operationen ledt af Politiets Efterretningstjeneste (PET). Og efter at den danske sikkerhedstjenestes henvendte sig, slog sikkerhedspolitiet i Sverige til i Malmø.

Artiklen fortsætter under annoncen

I forbindelse med aktionen skulle der være beslaglagt ti genstande. Henrik Olin ønsker dog ikke at kommentere, hvilke ting der er tale om.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få be- eller afkræftet razziaen af PET. Her lyder svaret, at man aldrig kommenterer på operationelle forhold.

/ritzau/