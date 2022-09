Svensk rente stiger kraftigt: Højeste stigning i 30 år

Den svenske nationalbank Riksbanken tager nu håndfaste skridt for at få styr på inflationen, der lige nu er oppe på 9 procent.

Tirsdag meddeler Riksbanken, at den hæver den ledende rente med 1,0 procentpoint, så den nu hedder 1,75 procent. Det er den højeste rentestigning siden 1992.

- Stigende priser og højere renteudgifter er mærkbare for husholdninger og virksomheder, og mange husholdninger vil opleve betydeligt højere leveomkostninger.

- Det vil dog være endnu mere smertefuldt for husholdningerne og svensk økonomi i det hele taget, hvis inflationen forblev på det nuværende niveau, hedder det i begrundelsen for den kraftige renteforhøjelse.

Rentestigninger er altid forbundet med en risiko for at svække økonomien så meget, at den går i bakgear.

Men ifølge Bjørn Tangaa Sillemann, der er senioranalytiker i Danske Bank, har Riksbanken ikke rigtigt andre muligheder.

- Det er et særligt kritisk tidspunkt for Riksbanken nu, fordi de centrale lønforhandlinger nærmer sig i Sverige, og der er brug for at tøjle inflationsforventningerne, inden det sætter sig for kraftigt i lønningerne.

- Hvis man ikke får situationen under kontrol nu, kan man komme til at kæmpe med høj inflation i lang tid, skriver han i en analyse.

Når centralbankerne hæver renten for at bekæmpe inflationen, skyldes det at det på den måde bliver dyrere at låne penge. Det lægger en dæmper på forbruget og efterspørgslen.

Den kraftigt stigende inflation er netop en konsekvens af, at udbuddet ikke har kunnet følge med den kraftige efterspørgsel, hvilket har sendt priserne i vejret.

Riksbanken varsler desuden, at det ikke bliver den sidste renteforhøjelse.

Centralbanken forhøjer nemlig samtidig sin renteprognose for 2023 fra 1,9 procent til 2,5 procent.

