Svenske toldere stopper beruset chauffør for danske skolebørn

Det svenske toldvæsen stoppede tirsdag en beruset buschauffør, som kørte en bus med omkring 40 danske skolebørn.

Det beretter Sveriges Radio.

Bussen blev stoppet ved Lernacken i Malmø, hvor tolderne fattede mistanke til chaufførens kørsel.

Her kunne de konstatere, at chaufføren havde øl om bord, og at han havde en promille.

Det fortæller Oscar Lindvall, som er viceinspektionschef for det svenske toldvæsen i Sydsverige til radiostationen.

Det fremgår ikke, hvad tolderne eventuelt har målt mandens promille til. Men ifølge Sveriges Radio var chaufføren "kraftigt beruset."

Ifølge Sveriges Radio mistænker de svenske toldere, at chaufføren havde tænkt sig at køre videre og drikke under turen.

Mediet Sydsvenskan skriver ifølge Ekstra Bladet, at chaufføren havde øl med i en drikkedunk, og at tolderne fandt flere dåseøl i nærheden af chaufføren i bussen.

Ifølge Ekstra Bladet skriver det svenske medie, at det hurtigt lykkedes for skolebørnenes rejsearrangør at finde en ny chauffør, som kunne køre bussen videre.

Chaufføren blev efterfølgende afhørt om sagen ifølge Sveriges Radio.

/ritzau/