Svensker brød ind på rådhus og gemte tyvekoster i grusgrav

En 27-årig svensker er mandag i Retten i Hjørring blevet idømt et års fængsel for sin rolle i et indbrud på rådhuset i Jammerbugt Kommune, der ligger i Aabybro.

Det oplyser anklager Katrine Melgaard til Ritzau.

Den 27-årige tilstod i retten, at han var en af flere, der 30. september sidste år brød ind på rådhuset og stjal 134 bærbare computere, 87 iPads og 52 iPhones, der samlet havde en værdi på 1.077.463 kroner.

Langt størstedelen af tyvekosterne - 118 computere, 50 iPads og 50 iPhones - blev efterfølgende gemt under en presenning ved en grusgrav i Vadum ikke ret langt fra Aabybro.

Det er ud fra overvågningsbilleder politiets formodning, at tre personer brød ind på rådhuset. Den 27-årige har altså erkendt at være én af dem. Hans DNA blev fundet på et vindue på rådhuset, oplyser Katrine Melgaard.

To andre svenskere er tidligere blevet dømt i sagen efter at være blevet anholdt ved grusgraven, hvor tyvekosterne var gemt, i starten af oktober.

De blev idømt seks og ni måneders fængsel for at have håndteret hælervare. De blev ikke dømt for at have begået indbruddet på rådhuset.

Den 27-årige, der mandag er blevet dømt, undveg længe politiet, men blev anholdt, da han i januar landede i Københavns Lufthavn.

Ud over fængselsstraffen er han blevet udvist fra Danmark med en indrejseforbud, der gælder i seks år.

Svenskerne var inden indbruddet ikke registreret som værende boende i Danmark. De havde inden indbruddet befundet sig i et sommerhus i Ebeltoft, som de havde lejet.

Det er politiets opfattelse, at de var taget til Danmark for at begå indbrud og derefter tage tyvekosterne med tilbage til Sverige.

/ritzau/