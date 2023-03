Svenskere ville smugle millioner til Tyrkiet gennem Københavns Lufthavn

En 48-årig mand og en 47-årig kvinde er onsdag blevet dømt ved Københavns Byret for forsøg på hvidvask for over to millioner kroner.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Sagen er en af en række sager, hvor svenske statsborgere har forsøgt at fragte store pengebeløb ud af landet via Københavns Lufthavn.

Det er sket uden at angive pengene til Toldstyrelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

De to personer, der onsdag er blevet dømt, har forsøgt at hvidvaske over to millioner kroner i forskellige valutaformer.

De to ankom med tog fra Sverige og havde flybillet til Istanbul i Tyrkiet, da de blev anholdt i lufthavnen i slutningen af september 2022.

Den 48-årige mand blev i byretten idømt et år og ni måneders fængsel. Den 47-årige blev idømt et års fængsel.

Manden blev desuden udvist for bestandigt, mens kvinden har fået forbud mod at rejse ind i Danmark i 12 år. Pengene blev konfiskeret.

/ritzau/