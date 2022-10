Sverige giver områder ved gaslæk status af gerningssted

Anklagemyndigheden i Sverige har besluttet, at områderne ved Nord Stream-lækkene skal afspærres, da de skal betragtes som gerningssteder.

- Vi er i en intensiv fase. Vi har et godt samarbejde med flere myndigheder. Jeg forstår den store interesse, men vi er i begyndelsen af en forundersøgelse, og jeg kan derfor ikke gå i detaljer om, hvilke efterforskningsskridt vi tager, siger kammeranklager Mats Ljungqvist i en pressemeddelelse fra den svenske anklagemyndighed.

I pressemeddelelsen står der, at der ikke vil blive givet yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Også den svenske kystvagt har udsendt en pressemeddelelse mandag aften. I den står der, at man i løbet af eftermiddagen har håndhævet anklagemyndighedens beslutning i et område med en radius på fem sømil.

Af kystvagtens meddelelse fremgår det, at der er tale om et forbud mod sejlads både på og under overfladen, mod at kaste anker, mod at dykke og mod at fiske. Det er desuden forbudt at udføre geofysisk kortlægning af området.

På internettet findes flere sider, hvor man kan følge skibstrafikken rundtom i verden. Af disse sider fremgår det mandag aften, at der befinder sig en håndfuld svenske krigsskibe i området nordøst for Bornholm, stik syd for Karlskrona.

I det område er der sket to gaslækager på Nord Stream 1-ledningen. Området ligger i internationalt farvand, men i Sveriges eksklusive økonomiske zone, som det kaldes.

Blandt de svenske krigsskibe er skibet "Belos", som er bygget til redning af ubåde, og som råder over udstyr, der kan bruges til besigtigelse af gasledningerne på havbunden.

Allerede mandag formiddag kunne Jyllands-Posten berette, at "Belos" befandt sig i området.

Også flere danske krigsskibe er i farvandet omkring Bornholm. Mandag aften befinder fregatten "Esbern Snare" sig nord for Svaneke og er det skib, som er nærmest de svenske skibe.

Fregatten "Absalon" befinder sig sydøst for Dueodde, hvor der har været et læk på gasledningen Nord Stream 2.

Rigspolitiet oplyser mandag aften til Ritzau, at man for nuværende ikke har nogen kommentarer til, hvorvidt de svenske myndigheders beslutning om formelt at anse områderne som gerningssteder, får betydning for de danske myndigheder.

/ritzau/