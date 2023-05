Sverige giver grønt lys til to store vindmølleparker i Kattegat

Sveriges regering har godkendt opførelsen af to store vindmølleparker i Kattegat.

Det meddeler regeringen tirsdag.

Projekterne skal sammen med kernekraft fordoble Sveriges elproduktion frem til 2045, siger statsminister Ulf Kristersson (M) ifølge det svenske medie SVT.

- Vi gav grønt lys til i alt omkring 100 vindmøller i to parker på havet, der kommer til at bidrage med fossilfri strøm til en region, der har meget stort behov for dette, siger Ulf Kristersson ifølge SVT.

De to vindmølleparker skal opføres ud for Varberg og i Kattegat Syd.

Bag de to store projekter står energiselskaberne OX2 og Vattenfall.

Regeringen oplyser ifølge SVT, at det kommer til at tage mellem syv og ti år at færdiggøre parkerne.

De kommer til at give et bidrag til elproduktionen svarende til et atomkraftværk af "normal størrelse", skriver SVT.

/ritzau/