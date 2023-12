Sverige stopper salg af cykelhjelmen Hövding 3 permanent

Forbrugerstyrelsen i Sverige har besluttet at stoppe salget af cykelhjelmen Hövding 3 permanent.

Det skriver firmaet Hövding Sverige AB i en pressemeddelelse.

Ifølge viceforbrugerombudsmand Kristofer Johannesson hos det svenske forbrugerkontor beskytter hjelmen ikke i mange situationer.

- Vi har set, hvordan forbrugerne har fået hovedskader i situationer, hvor de algoritmer, der udløser airbagbeskyttelsen, ikke reagerer.

- Ingen hjelm kan beskytte fuldstændigt i alle situationer, men vi vurderer, at Hövding 3 slet ikke beskytter cyklister.

Det siger han ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Firmaet Hövding Sverige AB stiller sig kritisk overfor beslutningen, og de vil derfor anke Forbrugerstyrelsens afgørelse til forvaltningsretten, siger de i deres pressemeddelelse.

- Den svenske forbrugermyndighed slår en innovation ihjel, der hvert år redder mange liv.

- Vi har moderniseret sikkerhedsindustrien ved hjælp af moderne teknologi (AI), hvilket har øget sikkerheden i over et årti, siger den administrerende direktør i Hövding Sofia Svensson.

Hövding-cykelhjelmen er udformet som en krave, man bærer om halsen. Hvis cyklisten vælter med den på, vil cyklistens hoved automatisk blive dækket af en airbag, der springer ud fra kraven.

Ifølge Hövding Sverige AB har det statslige forskningsinstitut Rise undersøgt den testmetode, der blev brugt under certificeringen og konkluderet, at metoden lever op til sikkerhedskravene.

Forbrugerstyrelsen i Sverige indførte for nylig et midlertidigt salgsstop af cykelhjelmen med begrundelsen, at der "kunne være sikkerhedsrisici ved at bruge hjelmen".

Dengang sagde Hövding Sverige AB, at det midlertidige salgsstop ikke havde betydning for salget i Danmark.

Ritzau har uden held forsøgt at få en kommentar fra den danske Sikkerhedsstyrelse om, hvorvidt cykelhjelmen fortsat skal sælges i Danmark.

/ritzau/