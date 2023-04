Sveriges centralbank hæver renten til højeste niveau i 15 år

Den svenske centralbank, Riksbanken, har onsdag sat den ledende rente op med yderligere 0,5 procentpoint til 3,5 procent.

Det har banken netop offentliggjort.

Siden maj 2022 har Riksbanken hævet den ledende rente fra 0,0 procent til det nuværende niveau. Dermed skal man tilbage til 2008 for at finde en højere svensk rente.

Det sker i et forsøg på at tøjle inflationen i landet, der fortsat ligger på et tårnhøjt niveau.

Og spørger man Kim Blindbæk, der er seniorøkonom hos Sydbank, skal svenskerne forvente yderligere rentestigninger i den kommende periode.

- Ifølge Riksbanken ligger en renteforhøjelse på 0,25 procentpoint i kortene på enten rentemødet i juni eller i september, skriver han i en kommentar.

