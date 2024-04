Svindel på sms er blevet et hit blandt kriminelle

Falske sms-beskeder er blevet en stigende plage for borgerne i Danmark. Det tyder tal fra politiet på.

Sidste år steg antallet af anmeldelser om svindel via sms med hele 130 procent i forhold til året før, oplyser en særlig enhed i politiet i en pressemeddelelse onsdag.

De kriminelles sms'er indeholder ofte links til en falsk webside. Når den godtroende borger klikker sig ind og indtaster for eksempel kortoplysninger, er der meget stor risiko for, at han eller hun mister tusinder af kroner.

Ofte ser sms-beskederne ud til at være afsendt fra en troværdig afsender, lyder advarslen fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Denne type svindel indgår i det, som NSK betegner som it-relateret kriminalitet, og sidste år modtog politiet flere end 35.000 anmeldelser.

I alt er der sket en stigning på cirka 30 procent i forhold til 2022. Og det er ikke kun sms-svindel, som vokser. Udviklingen ses på alle felter.

Men det er en stor misforståelse at tro, at det kun en særlig gruppe, der bliver svindlet, lyder det fra politiinspektør Jesper Kracht i pressemeddelelsen.

- Mange vil måske være tilbøjelige til at tænke, at det kun er ældre, der lader sig narre af svindlen. Virkeligheden er dog en helt anden, for det er i høj grad også unge, voksne og virksomheder, som fylder i anmeldelsestallene, siger han.

Ofte er det svært at afgøre, om en mail eller sms virkelig kommer fra en myndighed eller en kendt virksomhed.

Problemet er, at svindlerne ifølge Jesper Kracht er blevet "markant dygtigere". Og de når langt ud.

Politiets bedste råd er at stoppe op, når man i telefonen, på mailen eller i en sms bliver bedt om at oplyse kortoplysninger eller at logge ind med MitID.

Man bør tænke sig om. Eller søge råd hos en, man stoler på.

