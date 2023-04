Svindelanklaget forsvarsansat: Skyggekonti betalte private goder

Det var helt normalt, at ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fik lamper, hårde hvidevarer og havemaskiner til privat brug betalt af Forsvarets midler.

Det har en bestikkelsesanklaget tidligere projektleder i ejendomsstyrelsen fortalt til politiet. Hans forklaring læses onsdag op i retssal A i Retten i Holstebro af anklager Jens Kjærgaard.

- Alle kendte til det. Det var sådan det foregik, det vidste alle, refererer anklageren den tiltalte for at have sagt under en politiafhøring.

Den tidligere forsvarsansatte er ifølge anklageren ”hovedmanden” i sagen om mandatsvig og bestikkelse.

Han skal ifølge anklageren have fået leveret designermøbler, køkken, hårde hvidevarer og haveudstyr for op mod 2,3 millioner kroner i årene fra 2013 til 2019.

Projektlederen, der blev suspenderet fra sit arbejde i 2019, er sygemeldt og har ikke kunnet møde op i retten.

Derfor er hans sag blevet udskilt af et større sagskompleks, der også omfatter en bestikkelsesanklaget tidligere kontorchef, en køkkensælger, en direktør i et elinstallationsfirma samt en indehaver af en malerforretning.

Forklaringen fra den tidligere projektleder har stor betydning for det øvrige sagskompleks. Det er baggrunden for, at hans forklaring onsdag dokumenteres i retten.

Over for politiet beretter den tidligere projektleder, at det var "kutyme", at leverandører til ejendomsstyrelsen havde såkaldte "skyggekonti".

Det var konti, der bestod af tilgodehavender, fordi en opgave var blevet løst af en leverandør for færre penge, end det der var blevet afsat og forudbetalt.

De overskydende midler blev ikke betalt tilbage til ejendomsstyrelsen.

De blev ifølge den tiltaltes forklaring i stedet brugt til at dække andre projekter, der blev dyrere end ventet, og til at købe goder til forsvarsansattes private brug.

Politiet har ved en ransagning af projektlederens adresse beslaglagt blandt andet PH-lamper, en pizzaovn og en robotplæneklipper.

Det er efter anklagemyndighedens opfattelse nogle af de goder, som projektlederen har svindlet sig til.

Den tiltalte har over for sin egen chef lagt kortene på bordet. Det fremgår af en e-mail, som han sendte i 2019, og som også er læst op i retten.

Her skriver den tiltalte, at metoden med skyggekonti hos leverandører var en udbredt praksis.

- Det her er kun toppen af isbjerget, skriver han.

Den tiltalte nægter sig skyldig i anklagen om mandatsvig og modtagelse af bestikkelse. Det har hans forsvarsadvokat tidligere oplyst.

Der ventes dom i sagen til maj. Det er endnu uvist, hvornår den udskilte sag med projektlederen kommer for retten.

