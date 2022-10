Svindlere fortsætter med at kontakte ældre kvinder

Flere ældre kvinder rundt om i landet ringes op af bedragere, der giver sig ud for at være fra politiet eller en bank.

Nye tilfælde med svindel via telefonen omtales fredag i døgnrapporter fra to politikredse.

I Holbæk mistede en 82-årig kvinde således cirka 87.000 kroner, da hun blev fuppet af en falsk bankmedarbejder.

I telefonen fik bedrageren overbevist kvinden om, at andre var ved at foretage uberettigede overførsler fra hendes konto. Derfor var det nødvendigt at sikre hendes formue ved at overføre pengene til et andet kontonummer.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der også beretter om to andre lignende fupnumre. I Roskilde fik en 75-årig kvinde et opkald fra en mand, der sagde, at han ringede fra Rigspolitiet. Hun anede dog uråd.

Tre kvinder på 91, 83 og 80 år fra Aarhus-området blev torsdag kontaktet telefonisk af personer, der påstod, at de ringede fra banken, oplyser Østjyllands Politi.

Det blev aftalt, at et bud skulle hente deres betalingskort. Det endte med, at de tre mistede, hvad politiet beskriver som "større summer".

Landet over plages ældre af lignende svindel. Politiet fastslår, at banker aldrig vil bede om koder og andre oplysninger i telefonen, og at banker aldrig vil sende et bud ud efter kort.

Fænomenet har været kendt i længere tid, og flere steder i landet er der efterforskninger og straffesager.

/ritzau/