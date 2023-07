Svindlere går målrettet efter foreninger

Flere og flere svindlere går efter foreninger, når de skal forsøge at svindle. Andelen af forsøg på såkaldt CEO-fraud - eller direktørsvindel - rettet mod foreninger er stigende.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Ved direktørsvindel kontakter svindlerne som regel foreningens kassér og beder denne om at sende penge til udenlandske konti eller om at købe gavekort til eksempelvis appbutikken iTunes.

Førhen har det været ligeligt fordelt mellem foreninger, virksomheder og offentlige institutioner, men nu ser politiet en tendens til, at svindlerne går målrettet efter foreningerne.

I 2022 modtog politiet 597 anmeldelser om direktørsvindel eller forsøg herpå. Her udgjorde svindel eller forsøg på svindel mod foreninger godt en tredjedel af anmeldelserne.

I første halvdel af 2023 har politiet modtaget 209 anmeldelser om direktørsvindel, og her står foreninger bag 141 af anmeldelserne, hvilket svarer til omkring 67 procent.

Kresten Munksgaard, der er sektionsleder i Nationalt Center for IT-kriminalitet, siger i pressemeddelelsen, at det er vigtigt, at man som forening er opmærksom.

- Uanset om der er tale om den lokale skakklub eller den landsdækkende gymnastikforening, kan det have alvorlige økonomiske konsekvenser for foreningen, hvis den udsættes for CEO-fraud.

- Derfor opfordrer vi til, at man er ekstra opmærksom, ikke mindst her i sommerperioden, hvor mange måske ellers ville afholde sig fra at kontakte foreningens rigtige formand på grund af ferie, siger han.

Det kan være svært for medlemmerne af en forening at gennemskue svindlernes metoder, særligt fordi mange foreninger drives af frivillige.

Desuden bruger svindlerne ofte lang tid på at sætte sig ind i foreningens virke og struktur.

Derfor bør man som medlem af en forening være kritisk, spørge sin formand hvis man er i tvivl og have faste procedurer for overførsler og betalinger.

