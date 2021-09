Svinepest rykker nærmere: Styrelse opfordrer til vågent øje

Sygdommen afrikansk svinepest, som potentielt kan koste tab i milliardklassen, er rykket tættere på Danmark.

Der er i juli set tilfælde i den tyske delstat Brandenburg 375 kilometer fra den danske grænse. Det får nu Fødevarestyrelsen til at slå alarm.

I en pressemeddelelse opfordres jægere, lastbilchauffører og medarbejdere i landbruget til at være med til at mindske risikoen for, at sygdommen når Danmark.

Jægere skal sørge for at rengøre tøj og jagtudstyr, og chauffører, der afleverer dyr, bør bagefter sikre, at lastbilen er rengjort.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig bør landbrugsmedarbejdere, der kommer til danske svinefarme fra udlandet, ikke tage animalske fødevarer med.

- Problemet er, at smitten kan gemme sig i både jord under støvlerne, på våben og andet materiel samt i fødevarer. For eksempel spegepølse eller røget kød, siger dyrlæge og sektionsleder Signe Balslev i meddelelsen.

Der er blandt andet sat skilte op på rastepladser med opfordring til ikke at smide animalske fødevarer i naturen eller fodre det til grise.

Styrelsen er også ude på de sociale medier med opfordringerne.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom. Den kan ramme alle racer af svin, men kan ikke smitte til mennesker.

Det har aldrig været konstateret i Danmark. Men sygdommen er set flere steder i Østeuropa. Og i sommer nåede den så til Tyskland.

- Bare et enkelt tilfælde af afrikansk svinepest på dansk grund vil medføre tab i milliardklassen på grund af udgifter til bekæmpelse af sygdommen og tabte eksportindtægter.

- Derfor går vi nu ud og minder både jægere, lastbilchauffører og landbruget om de råd og regler, der skal være med til at mindske risikoen for at sygdommen rammer Danmark, lyder det fra Signe Balslev.

Danmark har tidligere grebet fysisk ind for at forhindre, at sygdommen kommer ind i landet. I 2019 blev der opført et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Hegnet skal forhindre vildsvin i at krydse grænsen. De er meget udbredt i Nordtyskland.

/ritzau/