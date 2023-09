Sydeuropæere har fået øje på det danske arbejdsmarked

Traditionelt er de udlændinge, der søger til Danmark for at arbejde, kommet fra østeuropæiske lande som Polen.

Men nu begynder andre egne også at røre på sig. Børsen fortæller, hvordan antallet af fuldtidsbeskæftigede italienere, spaniere og portugisere nu er mere end fem gange så stort, som det var i 2011.

Helt præcist er tallet steget fra 3801 til 19.276 i løbet af de 12 år, og særligt de senere år er udviklingen gået stærkt.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen bifalder udviklingen og glæder sig over, at det er lykkedes at nå længere ud med budskabet om, at der fortsat er mange ubesatte job i Danmark.

- Vi hører igen og igen historier om, at mangel på arbejdskraft ikke kan løses med arbejdskraft fra Europa. Der må vi bare sige, at på den korte bane er vi lykkedes med at få flere sydeuropæere hertil, siger hun til Børsen.

Stigningen er blandt andet sket takket være Workindenmark, som er en statslig rekrutteringsindsats over for udlændinge.

Den forhenværende S-regering gik med overvejelser om at oprette fysiske arbejdsformidlinger i Sydeuropa.

Planerne er fortsat ikke ført ud i livet, og ifølge Ane Halsboe-Jørgensen er det endnu ikke besluttet, hvordan den nye regering vil gribe rekrutteringen af mere udenlandsk arbejdskraft an.

Polakker udgør fortsat den største gruppe af fuldtidsansatte udlændinge i Danmark med omkring 38.000, efterfulgt at Tyskland, Sverige og Ukraine.

/ritzau/