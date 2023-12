Sydfynske mænd sigtet for millionsvindel via falske netbutikker

Med tilbud om blandt andet træpiller, airfryers og Weber-griller blev en række svindelofre ifølge politiet narret til at betale millioner af kroner gennem falske internetbutikker.

Fyns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at tre mænd fra Sydfyn tirsdag er blevet sigtet for bedrageri, i forbindelse med en politiaktion, som er gennemført flere steder i landet.

Sammen med nyheden om de rejste sigtelser sender politikredsen en advarsel til forbrugerne.

- Vi opfordrer alle borgere til at vise forsigtighed, når de handler på nettet. Pas på hjemmesider, du ikke kender i forvejen, lyder advarslen fra politikommissær Christian Billesø.

- Slå siden op på Google og læs om andres erfaringer. Og overvej om et tilbud er for godt til at være sandt - meget lave priser på eftertragtede varer kan være tegn på svindel. Præcis som i denne sag, siger han.

Sagen drejer sig om hjemmesider, der udadtil fremstod som webshops. Ud over de udbudte produkter indeholdt siderne betalingsløsninger, og det hele fremstod ifølge politiet professionelt.

Men de bestilte varer blev aldrig sendt, og politiet formoder, at der er tale om falske webshops, og at der sammenlagt er blevet svindlet for millioner.

Fyns Politi oplyser, at der ved tirsdagens politiaktion er foretaget ransagninger og beslaglæggelser flere steder i landet. Aktionen er blandt andet sket i samarbejde med Københavns Politi.

De tre mænd, som er sigtet i sagen, er ifølge politiet i 20'erne og fra Sydfyn. Politiet oplyser ikke, hvorledes de tre stiller sig til sigtelsen.

