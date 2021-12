Sydøstjyllands Politi vil have dømte helt væk fra nattelivet

Personer idømt et forbud mod at være på barer og diskoteker i nattetimerne, udelukkes helt fra nogle områder.

Sydøstjyllands Politi indfører fra den 23. december fire nattelivszoner i henholdsvis Kolding, Vejle, Fredericia og Horsens.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Zonerne betyder, at personer, der er idømt et forbud "mod at deltage i nattelivet", ikke må færdes i de udpegede områder mellem midnat og klokken fem om morgenen. De må heller ikke besøge serveringssteder i områderne i det samme tidsrum.

Tiltaget gælder i første omgang frem til 23. december 2023. Der er dog mulighed for at forlænge det herefter.

Ifølge politiet dækker de nye nattelivszoner områder, hvor der er mange beværtninger, og hvor mange mennesker går i byen.

For eksempel er det i Vejle afgrænset til Vissingsgade, Havnegade og Kirkegade samt Grønnegade. I Horsens omfatter det sig om Farvergade, Kildegade, Skolegade, Kippervig, Søndergade, Hestedamsgade og Allégade.

Brydes forbuddet, vil det først resultere i en bøde på 10.000 kroner. Sker det flere gange, vil det som udgangspunkt blive straffet med fængsel i 30 dage.

Ifølge Michael Weiss, der er politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, er områderne udvalgt for at skabe større tryghed for dem, der er ude at feste i nattetimerne.

- Nattelivszonerne skal være med til at gøre det mere trygt at gå i byen. De fleste kan godt finde ud af at have en festlig aften i byen, uden at det ender i vold eller lignende.

- Men der er også nogen, der ikke kan finde ud af det - og dem kan vi nu fjerne fra nattelivet, så andre kan føle sig trygge, siger han i pressemeddelelsen.

Nattelivszonerne blev en mulighed for politikredsene, da en lovændring trådte i kraft 1. juli i år.

Lovændringen medførte, at man først og fremmest kan pålægge personer, som er dømt for visse former for kriminalitet, et nattelivsforbud. Det kan for eksempel være en person, der er dømt for vold eller våbenbesiddelse, som er begået i nattelivet.

Et nattelivsforbud betyder, at en person ikke må opholde sig på serveringssteder, barer, natklubber og restauranter i de områder, som politiet har udpeget.

Indfører politiet ligeledes nattelivszoner, gælder forbuddet om at opholde sig i disse områder også udenfor.

Også Københavns Politi har indført nattelivszoner, blandt andet i Kødbyen og Gothersgade i København. Det samme gælder Østjyllands Politi, som har indført en i Aarhus og en i Randers.

Har man et nattelivsforbud, gælder det i nattelivszoner over hele landet.

/ritzau/